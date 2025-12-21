В Подольске определили победителя турнира по настольному теннису

В Подольске 21 декабря завершились трехдневные соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, посвященные подвигу Подольских курсантов. Они собрали более 150 участников из девяти регионов России, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Турнир проходил в одиночном разряде. В первый день участники сражались в предварительных группах, а в последующие два дня состоялись решающие финальные игры.

Главную победу и золотую медаль завоевала подольчанка Анастасия Пахомова. Она тренируется в спортивной школе олимпийского резерва «Космос».

«Помогли девять лет ежедневных тренировок. Спорт и учебу в 9 классе совмещать непросто, но такие моменты того стоят. Подольск — город героев, и побеждать на родной земле в турнире, посвященном подвигу курсантов — это большая ответственность и гордость. Благодарю своих тренеров и родную школу за поддержку», — сказала 14-летняя спортсменка Анастасия Пахомова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.