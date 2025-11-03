В Подольске определили победителей турнира по баскетболу ко Дню народного единства

В подольской спортивной школе олимпийского резерва «Космос» шесть команд подмосковных баскетболистов поборолись за титул чемпиона в честь Дня народного единства. По итогам матчей первое место заняла команда «Подольск 2015», второе — команда «Созвездие», третье — команда «Подольск 2014». Спортсменов наградили кубками, медалями и грамотами, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Всешл более 70 юных спортсменов продемонстрировали свои навыки и боролись за победу. В турнире из шести команд ближайшего Подмосковья три представляли Подольск со спортсменами 2014, 2015 и 2016 года рождения.

«В командах заявлено от 12 до 15 участников, у них было по 3 игры, что позволило тренерам активно задействовать всех игроков», — сказал тренер команды «Подольск 2015» Любовь Филькова.

Ранее в Подольской спортивной школе олимпийского резерва «Космос» состоялся двухдневный баскетбольный турнир на Кубок города Подольск по баскетболу среди юношей 2011 года рождения. В соревнованиях приняли участие 5 команд, всего 60 юных спортсменов из Подольска, Тулы и разных городов Подмосковья. По итогам матчей Подольская спортивная школа олимпийского резерва «Космос» заняла третье место, уступив лишь командам из Москвы и Тулы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.