В Подольске определили победителей фестиваля ГТО среди коллективов

Региональный фестиваль Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов прошел 14 марта в Подольске. В соревнованиях приняли участие более 170 человек из муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль состоялся на базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» в Подольске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Участниками стали сотрудники предприятий региона в возрасте от 25 до 59 лет, а также сборные команды городских округов.

По итогам соревновательной программы команды Богородского округа и Подольска набрали одинаковое количество очков и разделили первое место. Бронзу завоевала сборная Ступина. Победители представят Московскую область на всероссийском этапе фестиваля ГТО.

В программу вошли пять дисциплин IX–XV ступеней комплекса: стрельба из пневатической винтовки, наклон вперед на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положения лежа, подтягивания или рывок гири. В региональном этапе выступили сильнейшие команды, прошедшие муниципальный отбор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.