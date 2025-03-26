В Подольске определили лучшие студенческие команды по баскетболу

В Подольске на Универсиаде определили лучшие команды по баскетболу, победили юноши Подольского социально-спортивного колледжа и девушки Московского областного колледжа информации и технологий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Второе место среди юношей у колледжа «Московия», третье — у ОП-1 Подольского колледжа имени А. В. Никулина. У девушек бронзу получила команда Подольского социально-спортивного колледжа, а серебро у баскетболисток ОП-1 Подольского колледжа имени А. В. Никулина.

Соревнования по баскетболу прошли в рамках ежегодной Универсиады студентов колледжей и вузов округа в спортивном зале Дворца культуры «Октябрь». В них приняли участие по 8 команд юношей и девушек.

За звание лучших боролись баскетболисты ОП-1 Подольского колледжа имени А. В. Никулина, Многопрофильного колледжа № 1, колледжа «Московия», Подольского социально-спортивного колледжа, колледжа «Синергия», Технико-экономического колледжа, Московского областного современного колледжа и Российского государственного университета туризма и сервиса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.