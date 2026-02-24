В Подольске около 250 юнармейцев области состязались в огневой подготовке

В УСЦ «Юность» 24 февраля состоялся I Кубок регионального отделения «Юнармия» Московской области по огневой подготовке, посвященный Дню защитника Отечества. В спортивном центре состязались более 240 участников из 40 команд, представляющих различные учебные заведения региона. Из них 7 команд из Подольска, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Юнармейцы соревновались в стрельбе из автомата Калашникова, пистолета Макарова и пневматического оружия, а также в сборке и разборке автоматов на время. Эти дисциплины требуют не только точности, но и высокой концентрации, что делает соревнования особенно напряженными.

«Занимаюсь стрельбой три раза в неделю уже несколько лет, чтобы показывать высокие результаты на соревнованиях», — сказал глава юнармейского отряда «Сокол» школы № 32 Ксения Белина.

Соревнования стали площадкой для обмена опытом между юнармейцами и повышения их навыков в огневой подготовке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.