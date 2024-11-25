В Подольске начали проводить спортивные соревнования во дворах

В Подольске в микрорайоне Кузнечики на спортивной площадке на Бульваре 65-летия Победы начали проводить соревнования «Герои нашего двора», в первом этапе приняло участие около 40 детей в возрасте от 6 до 16 лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проводятся при поддержке депутата Совета депутатов Подольска Евгения Исаева. Ребята состязались личных и в командных испытаниях.

Выбирали лучших в возрастных категориях 6-10 и 11-16 лет. Ребята состязались как в личных (бёрпи, подтягивание/вис на перекладине, бросок в баскетбольное кольцо, стрельба из лазерного оружия), так и в командных испытаниях (перетягивание каната и командная стрельба из лазерного оружия).

Среди дворовых команд места первое место заняла команда улицы Генерала Смирнова, второе — улицы Академика Доллежаля, третье — Армейского проезда.

Победители и призëры получили дипломы, кубки и призы от спонсоров. Всем участникам спортивного мероприятия вручили медали.

Депутат Евгений Исаев вручил победителям и призёрам подарочные карты «Детский мир» и «МВидео», а также грамоты, дипломы и кубки. Все участники спортивного мероприятия получили медали.

Проект «Герои нашего двора» будет проходить в девять этапов, по итогам которых подведут результаты в августе 2025 года. Главным призом станут годовой, полугодовой и трёхмесячный абонементы на посещение занятий в любом из спортивных клубов Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики.

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