В Подольске на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе поучаствуют 200 борцов

В Подольске стартовал Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона Европы и СССР Владислава Ивлева. За два дня на ковер выйдут около 200 борцов из 28 регионов страны, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В составе команды Московской области 86 спортсменов, среди которых шесть подольчан. Трое из них выступят в финале и один будет бороться за бронзу.

Поддержать юных спортсменов приехал сам Ивлев, а вместе с ним легенды отечественной борьбы. Среди почётных гостей олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта СССР, прославленные тренеры России Шамиль Хисамутдинов и Мнацакан Искандарян, олимпийский чемпион, чемпион мира, шестикратный чемпион Европы Алексей Мишин и многие другие.

«Желаю участникам удачи! Уверен, каждый продемонстрирует характер, силу и стремление к победе. Греко-римская борьба давно занимает особое место в нашем округе. Ею увлечены более тысячи жителей. Этот спорт закаляет не только тело, но и дух, воспитывает стойкость, уважение к сопернику, волю к победе. Мы создаём для ребят комфортные условия для тренировок, и работа в этом направлении продолжится», — сказал Ивлев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.