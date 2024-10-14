В Подольске на стадионе «Заречье» начали обустраивать спортплощадку

В микрорайоне Климовск Подольска на территории стадиона МБУ ФСК «Заречье» начали устанавливать спортивную площадку с зонами для волейбола, бадминтона и теннисными столами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация положила асфальтовое основание и начала укладывать резиновое покрытие.

Ранее от инициативных групп жителей города депутату Мособлдумы Павлу Максимовичу поступило три проекта по инициативному бюджетированию на сумму более 14 миллионов рублей. Один из них находится на территории физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» на Спортивном проезде, 4, в микрорайоне Климовск.

Софинансирование от всех уровней бюджета и личные вклады граждан являются ключевыми условиями поддержки проектов инициативного бюджетирования. Из областного бюджета на реализацию проектов выделяют 75% всего финансирования, 24% инвестирует муниципальный бюджет и 1% вкладывают сами жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.