В Подольске инвалиды могут играть в шаффлборд благодаря помощи администрации округа

В Климовском обществе инвалидов Подольска провели игру в шаффлборд на Рождественских встречах. Всего собралось 25 членов местной организации Всероссийского общества инвалидов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Игровые доски и шайбы закуплены благодаря субсидии, предоставленной администрацией городского округа. Теперь у нас есть возможность теперь проводить такие игры регулярно», — рассказал председатель организации Алексей Сомсиков.

В шаффлборд играют на размеченном столе. Игроки толкают киями шайбы, стремясь направить их в зачетную зону.

Также члены местной организации регулярно посещают бассейн в УСЦ «Юность», проводят кулинарные поединки, конкурсы по созданию композиций из выращенного на огородах. Принимают участие в соревнованиях по различным видам спорта, таких как боча, дартс, лазертаг, пинг-понг, броски в баскетбольное кольцо, керлинг на полу, корнхол и фигурное вождение на инвалидных колясках, стрельба по мишеням и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.