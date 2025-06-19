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В Подольске более 120 воспитанников детского лагеря «Родина» приняли участие в спортивном фестивале

В Подольске более 120 воспитанников Детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» приняли участие в масштабном спортивном мероприятии — фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Регулярные спортивные состязания комплекса ГТО стали доброй традицией для оздоровительных центров округа. Каждый месяц во время летних лагерных смен ребята демонстрируют свои физические возможности, соревнуясь в различных дисциплинах.

Программа фестиваля включала классические испытания ГТО: упражнения на гибкость — наклоны, силовые испытания — отжимания, а также прыжки в длину. Участники были разделены на команды по возрасту.

Оценку спортивным достижениям давали квалифицированные судьи из ФСК «Заречье». Лучшие из спортсменов были отмечены заслуженными наградами — грамотами и медалями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.