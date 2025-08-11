В Подольске 91-летняя спортсменка приняла участие в забеге

В Подольске в парке имени Виктора Талалихина в ходе массового забега ко Дню физкультурника 91-летняя Клара Богатова с легкостью пробежала дистанцию в 1 км, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Забег стал для нее подготовкой к полумарафону «Золотое кольцо» 14 сентября.

Неутомимая участница спортивных мероприятий не пропускает ни одного марафона. На прошлой неделе она успешно преодолела дистанцию 1,5 км на соревнованиях от РЖД.

«Какой забег может пройти без моего участия? Дистанция на 1 километр в парке Талалихина для меня только разминка. Готовлюсь к полумарафону на 5 километров» — сказала Богатова.

Спортсменка 14 сентября планирует преодолеть 5 км на ярославском полумарафоне «Золотое кольцо». Забег на Стрелке в месте слияния рек Которосли и Волги проходит на протяжении 12-ти лет собирает тысячи бегунов в одном из самых известных мест Ярославля. Участники смогут полюбоваться красивой набережной, храмами и архитектурой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.