В Подольске 35 юных каратистов прошли тренировочный семинар

Учебно-тренировочный семинар по каратэ прошел 5 апреля в КДЦ «Южный» в Подольске. В нем приняли участие 35 спортсменов в возрасте от 5 до 16 лет из микрорайонов Южный и Кутузово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие состоялось в спортивном зале культурно-досугового центра «Южный». Программа была ориентирована на развитие прикладных навыков и подготовку к соревнованиям.

Под руководством тренера участники отрабатывали технику работы в партере, включая боковой контроль и удержание соперника, а также разбирали выполнение болевого приема на руку — рычага локтя. Особое внимание уделили переводу в партер и проходам в ноги через зацеп.

«Главная задача семинара — расширить технический арсенал наших учеников. Сегодня мы сделали упор на борьбу и самооборону. Участники получили ценный практический опыт, который пригодится им на ближайших соревнованиях. Все выложились на сто процентов», — рассказал инструктор по спорту Михаил Родионов.

Несмотря на соревновательный настрой, старшие спортсмены помогали младшим. Все участники успешно справились с поставленными задачами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.