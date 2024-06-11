В Подольске 16 июня состоится матч легенд между жителями и звездами футбола

Легенды российского футбола 16 июня сыграют с командой жителей городского округа Подольск на стадионе «Весна». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Игра в Подольске станет уже третьим футбольным противостоянием звездных игроков с любительскими сборными региона в рамках нового летнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор».

Капитан «Легенд футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев выведет свою команду на поле в боевом составе. Многочисленные болельщики смогут насладиться игрой: Егора Титова, Евгения Алдонина, Александра Ширко, Дмитрия Хлестова, Василия Иванова, Дмитрия Вязьмикина и Александра Филимонова на позиции голкипера.

С тренерской бровки руководить игрой команды звезд российского футбола будет трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

Также зрители на трибунах смогут наблюдать за игрой под «живые» комментарии спортивного журналиста и депутата Московской областной думы Олега Жолобова.

По доброй традиции перед стартовым свистком, возвещающем о начале гала-матча, легендарные футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций.

Стадион «Весна» в Климовске открылся в октябре 2023 года. На его территории оборудовано поле с искусственным покрытием, круговые беговые дорожки, скамейки для запасных игроков, мобильные трибуны для зрителей, теплые раздевалки, площадки для игровых видов спорта и сдачи нормативов ГТО, а также освещение. Также на стадионе есть универсальная хоккейная площадка, позволяющая проводить в зимний период тренировки и соревнования по хоккею, массовое катание на коньках, а летом — игры по мини-футболу, волейболу, баскетболу и большому теннису.

В рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи вы двор» команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами жителей Подмосковья. После игры в Подольске звездные футболисты посетят еще семь городских округов: Одинцовский, Наро-Фоминский, Солнечногорск, Дубна, Королев, Богородский и Пушкинский.

За два сезона звездная сборная провела более 25 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. Напомним, что проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.