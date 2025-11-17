В подмосковную Дубну из США доставили специальный катер для воднолыжников

В школе водных видов спорта в Дубне большое событие — на стадион им. Нехаевского из Флориды (США) доставили специальный катер стоимостью более 16 млн рублей. Такое решение — поддержать дубненских спортсменов принял губернатор региона Андрей Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь тренировки дубненских воднолыжников будут проходить на высшем уровне — как в ведущих школах мира. Катер, который подарили спортсменам — NAUTIQUE 200. Он предназначен для буксировки воднолыжников и соответствует требованиям и стандартам для проведения международных соревнований. Директор школы Марина Мухитова не скрывает счастья.

«Сегодня мы выходим на другой уровень. Это просто какое-то чудо, для детей, для спортсменов. Они будут приближены к условиям, как проводятся чемпионаты мира и Европы. Они все хотят быть чемпионами мира, я говорю — с таким катером будете», — поделилась директор Школы водных видов спорта «Дубна» Марина Мухитова.

Новый катер закупили в городской администрации при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На его приобретение школа получила специальное разрешение министерства промышленности и торговли России.

«Благодарю нашего губернатора Андрея Воробьева. Без региональной поддержки мы не смогли бы выполнить обязательства перед школой, перед детьми, перед нашими ветеранами», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Катер встретили дружной семьей — ученики воднолыжной школы, их родители. Все уверены — это катер Победы.

Поздравить школу пришла и легенда воднолыжного спорта Галина Николаевна Литвинова. «Сегодня знаменательный день — праздник для всех воднолыжников, для старшего поколения, для маленьких детей, такой катер. Это очень много значит», — отметила 9-кратная чемпионка СССР в дисциплинах слалом, трамплин и многоборье Галина Литвинова.

Сейчас в спортивной школе тренируются 80 воспитанников, из них 8 — члены сборной России, 16 — члены сборной региона. В следующем году они продолжат борьбу за лидерство в турнирах по воднолыжному спорту, а Дубна — за возможность принимать соревнования самого высокого уровня. С таким техническим оснащением теперь это возможно. Тренировки на новом катере начнутся уже в мае 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.