В Подмосковье завершился женский суперфинал чемпионата АСБ

​В Химках на площадке «Баскетбольного центра Московской области» завершились финальные встречи суперфинала чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) среди женских команд. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Обладателем Кубка Белова сезона 2023/2024 стали баскетболистки Владимирского государственного университета (ВлГУ) из команды «Владимирские львицы». В финальном матче они со счётом 75:64 одолели соперниц из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна – «ГУТиД».

​В игре за третье место встретились команды «ЧГУ-Атланта» из Челябинского государственного университета и «УрФУ Сима-Ленд» из Уральского федерального университета (г. Екатеринбург). Сильнее оказались челябинские спортсменки – 62:38.

​«15 мая АСБ исполнилось 18 лет. Мы отметили своё совершеннолетие. Очень приятно, что в этом году суперфинал проходит в Московской области. Это первый полноценный суперфинал в Подмосковье. Хочется поблагодарить правительство Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым, а также министерство физкультуры и спорта региона. Женский баскетбол уникален. Если мы говорим, что студенческий баскетбол это самый искренний баскетбол, то женский – самый эмоциональный и насыщенный. Сегодня мы увидели столкновение двух парадигм – Владимирской и Петербургской. Два замечательных тренера – два замечательных коллектива», – сказал исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола Сергей Крюков.

​В рамках полуфинальных противостояний чемпионки двух предыдущих сезонов Лиги Белова – баскетболистки «УрФУ Сима-Ленд» уступили «Владимирским львицам» со счётом 61:69. Во втором матче за выход в финал студентки Санкт-Петербургского ГУТиДа переиграли представительниц Челябинского государственного университета «ЧГУ-Атланта» – 79:60.

​«Прошу вас не забывать для кого был изобретен наш спорт — для студентов. Более того, последние олимпийские золотые медали для нашей страны завоевала именно женская сборная в Барселоне. Хочу подчеркнуть лишний раз, что все, что связано с баскетболом, должно быть обязательно равным для мужчин и для женщин. Когда мы развиваемся, то страна будет иметь хороших игроков и хороший резерв», – поделился эмоциями заслуженный тренер СССР и России, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский.

​Лучшим игроком суперфинала чемпионата АСБ была признана Алина Гончаренко из команды «Владимирские львицы». В символическую пятерку турнира вошли: Анастасия Чекарева («УрФУ Сима-Ленд»), Влада Сафонова («ЧГУ-Атланта»), Анастасия Рыкова и Кристина Гулина (обе – ГУТиД), а также Екатерина Кислюнина («Владимирские львицы»). Специальный приз «За чемпионский дух» получила игрок «Владимирских львиц» Ксения Михайлова. Лучшим моментом матча был объявлен блокшот от Кристины Гулиной.

​Награждение лучших игроков турнира проводила баскетболистка женской сборной России, капитан БК «Динамо-Курск, чемпионка премьер-лиги Елизавета Шабанова.

​Напомним, что 25 мая состоится финал и матч за третье место суперфинала чемпионата АСБ среди мужских команд. Трансляции игр можно посмотреть в официальной группе АСБ в ВК: https://vk.com/asbasket.

Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола впервые проводится в Московской области. Церемония передачи Подмосковью права проведения суперфинала АСБ 2024 состоялась на ХI международном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.

​Суперфинал АСБ – это крупнейшее событие в мире студенческого баскетбола России. Начиная с сезона 2023/24 Лига Белова разделена на три турнира – Кубок Регионов, Кубок АСБ и Кубок Лиги Белова, обладатель которого и определится в Химках. Турнир начинается с квалификаций, а в основную сетку попадают 16 лучших женских и мужских коллективов. Четыре сильнейшие команды по итогам плей-офф получают путевки на главное событие – суперфинал АСБ.

​Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.