В Подмосковье завершился женский суперфинал чемпионата АСБ
Фото - © Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Химках на площадке «Баскетбольного центра Московской области» завершились финальные встречи суперфинала чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) среди женских команд. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Обладателем Кубка Белова сезона 2023/2024 стали баскетболистки Владимирского государственного университета (ВлГУ) из команды «Владимирские львицы». В финальном матче они со счётом 75:64 одолели соперниц из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна – «ГУТиД».
В игре за третье место встретились команды «ЧГУ-Атланта» из Челябинского государственного университета и «УрФУ Сима-Ленд» из Уральского федерального университета (г. Екатеринбург). Сильнее оказались челябинские спортсменки – 62:38.
«15 мая АСБ исполнилось 18 лет. Мы отметили своё совершеннолетие. Очень приятно, что в этом году суперфинал проходит в Московской области. Это первый полноценный суперфинал в Подмосковье. Хочется поблагодарить правительство Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым, а также министерство физкультуры и спорта региона. Женский баскетбол уникален. Если мы говорим, что студенческий баскетбол это самый искренний баскетбол, то женский – самый эмоциональный и насыщенный. Сегодня мы увидели столкновение двух парадигм – Владимирской и Петербургской. Два замечательных тренера – два замечательных коллектива», – сказал исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола Сергей Крюков.
В рамках полуфинальных противостояний чемпионки двух предыдущих сезонов Лиги Белова – баскетболистки «УрФУ Сима-Ленд» уступили «Владимирским львицам» со счётом 61:69. Во втором матче за выход в финал студентки Санкт-Петербургского ГУТиДа переиграли представительниц Челябинского государственного университета «ЧГУ-Атланта» – 79:60.
«Прошу вас не забывать для кого был изобретен наш спорт — для студентов. Более того, последние олимпийские золотые медали для нашей страны завоевала именно женская сборная в Барселоне. Хочу подчеркнуть лишний раз, что все, что связано с баскетболом, должно быть обязательно равным для мужчин и для женщин. Когда мы развиваемся, то страна будет иметь хороших игроков и хороший резерв», – поделился эмоциями заслуженный тренер СССР и России, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский.
Лучшим игроком суперфинала чемпионата АСБ была признана Алина Гончаренко из команды «Владимирские львицы». В символическую пятерку турнира вошли: Анастасия Чекарева («УрФУ Сима-Ленд»), Влада Сафонова («ЧГУ-Атланта»), Анастасия Рыкова и Кристина Гулина (обе – ГУТиД), а также Екатерина Кислюнина («Владимирские львицы»). Специальный приз «За чемпионский дух» получила игрок «Владимирских львиц» Ксения Михайлова. Лучшим моментом матча был объявлен блокшот от Кристины Гулиной.
Награждение лучших игроков турнира проводила баскетболистка женской сборной России, капитан БК «Динамо-Курск, чемпионка премьер-лиги Елизавета Шабанова.
Напомним, что 25 мая состоится финал и матч за третье место суперфинала чемпионата АСБ среди мужских команд. Трансляции игр можно посмотреть в официальной группе АСБ в ВК: https://vk.com/asbasket.
Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола впервые проводится в Московской области. Церемония передачи Подмосковью права проведения суперфинала АСБ 2024 состоялась на ХI международном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.
Суперфинал АСБ – это крупнейшее событие в мире студенческого баскетбола России. Начиная с сезона 2023/24 Лига Белова разделена на три турнира – Кубок Регионов, Кубок АСБ и Кубок Лиги Белова, обладатель которого и определится в Химках. Турнир начинается с квалификаций, а в основную сетку попадают 16 лучших женских и мужских коллективов. Четыре сильнейшие команды по итогам плей-офф получают путевки на главное событие – суперфинал АСБ.
Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.