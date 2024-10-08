В Подмосковье завершился турнир по гольфу «Сильные фигуры»

В Дмитровском городском округе прошел заключительный турнир по гольфу сезона «Сильные фигуры». В 2024 году соревнования были посвящены олимпиаде 1980 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителем стала команда, за которую выступали Григорий Храпский, Сергей Катасонов, Айрат Фаррахов и Мурат Якубов из Узбекистана. На втором месте квартет в составе Валерия Гаврилова, Владислава Юденкова, Эрика Кима и Константина Коротаева. Бронзовыми призерами стали Александр Абрамов, Лариса Дмитриева, Сергей Лазарев и Екатерина Холодова. Лучшим игроком турнира стала Ирина Юденкова.

В рамках турнира также состоялись соревнования по керлингольфу, в которых участвовали представители Оргкомитета фестиваля, приглашенные олимпийские чемпионы и актеры из сериала «Игры». Первое место досталось команде двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой, с которой играли организатор турнира Евгений Ковтун и актер Станислав Демушин. На втором месте трио в составе олимпийского чемпиона по гребле Максима Опалева, президента федерации керлинга Москвы Алексея Морозова и актера Максима Емельянова. На третьем месте расположилась команда олимпийской чемпионки по легкой атлетике Анны Чичеровой. Вместе с ней выступили президент федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов и актер Денис Котов.

Почетными гостями турнира «Сильные фигуры» стали четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию, семикратный чемпион мира Виктор Кровопусков, двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью, пятикратный чемпион мира Анатолий Старостин, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, двукратная чемпионка мира Нелли Ферябникова, двукратный олимпийский чемпион по водному поло Вячеслав Собченко, олимпийский чемпион по легкой атлетике (эстафета 4×100) Николай Сидоров.

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проводится с 2019 года. В рамках фестиваля организуются турниры по гольфу, шахматам, керлингольфу и теннису.

Соревнования прошли 6 октября 2024 года в подмосковном гольф-клубе Dmitrov Golf Resort в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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