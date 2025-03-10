В Подмосковье завершился областной турнир по мини-футболу среди студенток

В Московской области завершился чемпионат студенческой мини-футбольной лиги среди женщин. В турнире приняли участие пять команд: «Спарта-ЗПК», «Ступинский техникум», «Павлово-Посадский техникум», «Ногинский колледж» и «МГАФК» (Московская государственная академия физической культуры), сообщает пресс-служба администрации Зарайска.

Турнир получился напряженным и зрелищным. Команда «Спарта-ЗПК» провела четыре матча, продемонстрировав достойные результаты. В первой игре они одержали победу над «Павлово-Посадским техникумом» со счетом 1:0 благодаря голу Марины Соколовой. Во втором матче «Спарта-ЗПК» уверенно обыграла «Ступинский техникум» со счетом 3:1, где отличились Полина Денисова, забившая два гола, и Валентина Шалимова. В третьей игре против «Ногинского колледжа» команда сыграла вничью 2:2, где голы забили Олеся Паша и Полина Денисова. Однако в заключительном матче «Спарта-ЗПК» уступила «МГАФК» со счетом 0:5.

По итогам чемпионата первое место заняла команда «МГАФК», набравшая 12 очков. Второе место досталось «Ногинскому колледжу» с 8 очками, а третье место заняла «Спарта-ЗПК», также набравшая 8 очков, но уступившая по дополнительным показателям. «Мы очень гордимся нашим выступлением и тем, что смогли завоевать бронзовые медали. Это был непростой турнир, но мы сделали все возможное», — отметила капитан команды Виктория Денисова.

Особого внимания удостоились индивидуальные достижения игроков. Виктория и Полина Денисова были отмечены за свои выдающиеся выступления на турнире. «Каждая из нас вложила душу в эту игру. Мы рады, что смогли показать хороший результат и порадовать наших болельщиков», — добавила Полина Денисова.

Команда «Спарта-ЗПК» продолжит тренировки и готовится к новым соревнованиям, стремясь к еще большим успехам в будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.