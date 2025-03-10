В Подмосковье завершился чемпионат по дронрейсингу

В Химках на базе филиала «Ракетно-космическая техника» Московского авиационного института провели чемпионат по дронрейсингу. Победу в соревнованиях одержали воспитанники Дома юных техников «Интеграл», сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования провели в классе гоночных мультироторных моделей F-9U. Гонки прошли на специальных трассах с препятствиями и контрольными точками. Пилоты управляли квадрокоптерами с помощью очков виртуальной реальности и контроллеров.

«Этот чемпионат показал не только высокий уровень мастерства ребят, но и подтвердил достижения в области новых технологий. Поддержка и развитие подобных проектов — это инвестиция в будущее как молодого поколения, так и нашей страны. Поздравляю победителей и всех участников!» — подчеркнул председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

Так, воспитанники «Интеграла» заняли весь пьедестал почета. Победителем стал Владимир Панасьян, следом призовые места заняли Глеб Солдаткин и Арсений Поляков. Пилоты выступили под руководством тренеров Анатолия Корнилова и Ольги Шестаковой.

Ранее в Химках провели Первенство Центрального федерального округа по авиамодельному спорту в классе F-2D. По результатам соревнований, воспитанники Дома юных техников «Интеграл» стали победителями и призерами. На состязаниях выступили сильнейшие команды Москвы и Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.