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В Подмосковье завершился чемпионат дивизии имени Дзержинского по шахматам

В гарнизонном доме офицеров «Реутово» состоялся шахматный чемпионат среди бойцов отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире приняли участие сборные команды всех воинских частей соединения, всего 42 человека.

​«Именно за шахматной доской, как на поле боя, учишься тактическому и стратегическому мышлению, мозговому штурму, постигаешь науку побеждать. Я уверен, что первенство даст необходимый импульс для развития шахмат в соединении. Желаю всем участникам успехов в шахматных баталиях», — сказал командир дивизии генерал-майор Дмитрий Кузнецов в ходе торжественной церемонии открытия соревнований.

​По итогам турнира призовые места среди воинских частей дивизии распределились по двум группам. В первой группе золотые медали завоевала команда войсковой части 3186, второе место заняла сборная войсковой части 3179, замкнули тройку призеров шахматисты войсковой части 3500. Во второй группе победу отпраздновала войсковая часть 3058, «серебро» у команды войсковой части 6771, почетное третье место занял личный состав войсковой части 3532.

​После завершения всех партий чемпионата дивизии был организован сеанс одновременной игры. Пять лучших шахматистов турнира встретились с сенатором РФ, многократным чемпионом мира, президентом федерации шахмат Московской области Сергеем Карякиным. Также гроссмейстер вместе с командиром соединения генерал-майором Дмитрием Кузнецовым провёл церемонию награждения победителей и призеров соревнований.

​По результатам чемпионата будет сформирована сборная команда дивизии, которая представит соединение на чемпионате Росгвардии по шахматам, который состоится с 19 по 21 марта.

​Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.