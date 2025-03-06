В Подмосковье завершились соревнования по плаванию «Золотой резерв»

Открытые соревнования по плаванию «Золотой резерв» собрали во Дворце спорта Пушкино более 300 юных спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет. Уже во второй раз городской округ Пушкинский принимает такое масштабное событие, сообщает пресс-служба администрации округа.

К соревнованиям допускались спортсмены школ плавания, фитнес-центров и спортивно-оздоровительных групп. Для спортсменов младшего возраста соревновательная дистанция — 25 метров вольным стилем, пловцов постарше ожидали 50 и 100-метровые заплывы.

На соревнования приехали команды из Пушкина, Королева, Мытищ, Химок, Дмитрова и других городов Подмосковья.

В этот раз решили провести Гонку сильнейших на выбывание. При этом без подарка не остались даже не достигшие призового места. Все участники получили медали и грамоты. Они выполнены по специальному заказу в космической тематике, ведь символ соревнований — космонавт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.