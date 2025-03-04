В Подмосковье завершились международные турниры по настольному хоккею

В минувшие выходные Ленинский городской округа стал главной площадкой для международных турниров по настольному хоккею такие, как Region Moscow Cup, этап мирового тура Scorpion grand-Prix, а также Кубок Главы Ленинского городского округа и Открытый Командный Кубок России 3 на 3. В течение двух дней соревнований за награды боролись более 100 спортсменов из России и Республики Беларусь, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Прошедшие международные турниры по настольному хоккею в нашем городе стали настоящим спортивным праздником и продемонстрировали высокий уровень развития этого вида спорта в России и Беларуси. Особенно важно отметить отличную организацию мероприятия и активное участие спортсменов из двух стран, что подтверждает объединяющую силу спорта», — приводятся в сообщении слова начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимира Каширина.

В пресс-службе рассказали, что торжественное открытие турнира началось с выступления выпускника академии им. Гнесиных, лауреата конкурса «Юные таланты Московии» Максим Исаев выступил перед началом турнира. Соревнования проводились по традиционной схеме проведения спортивных турниров. На первом этапе спортсмены участвовали в квалификационных группах, после продолжили борьбу за призовые места в Высшей, Первой и Второй лигах. Финальной частью турнира стала серия плей-офф, в которой сошлись самые сильные игроки. Именно эти матчи определили абсолютных победителей соревнований. В мероприятии приняли участие почетные гости Герой России, Вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Андрей Кумов, начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин, и и. о. Президента Российской Федерации Настольного Хоккея Владислав Момат.

Во второй день соревнований спортсмены команды «Ветераны» из города Видное показали отличные результаты, завоевав второе место в Первой лиге командного турнира.

Организаторами и партнерам турнира стали администрация Ленинского городского округа, партия «Единая Россия» и «Молодой Гвардии», а также Московская Лига Настольного Хоккея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.