В Подмосковье завершились этапы международной регаты Tenzor Elite Cup

​Соревнования были посвящены памяти легендарного яхтсмена Андрея Балашова. В регате приняли участие порядка 70 спортсменов, в их числе: победители и призеры мировых и национальных чемпионатов, обладатели Кубков разных стран в различных классах яхт, участники Олимпийских игр, а также лидеры сборной России по парусному спорту. В рамках третьего этапа яхтсмены продолжили борьбу за чемпионский титул и переходящий кубок в длинных гонках флота на яхтах MX700, а также за возможность добавить своим командам недостающие рейтинговые очки.

​Для юных капитанов от 7 до 14 лет был организован отдельный турнир Tenzor Cup Junior на швертботах «Оптимист» и сапах. Кроме того, после соревнований титулованные яхтсмены провели автограф-сессию для всех желающих, а также ответили на вопросы самых маленьких любителей парусного спорта. Своим мастерством поделились: чемпион мира по парусному спорту Константин Беспутин, чемпион Европы Эдуард Скорняков, спортсмен сборной России Алина Железнова и летчик-космонавт, Герой России, капитан парусной команды «Роскосмос» Сергей Корсаков. Также на протяжении трех соревновательных дней все участники и гости регаты могли насладиться береговой развлекательной программой.

Победителем и обладателем золотых медалей третьего этапа стала команда «Яхт-клуб Пирогово» (Александр Божко, Алексей Фролов, Никита Плаксин и Екатерина Краснова). Экипаж с первой гонки захватил лидерство и показывал стабильно высокий результат на протяжении всей регаты. «Серебро» завоевали лидеры общего зачета — команда Aladdin (Георгий Соколовский, Илья Полищук, Даниил Майстровский и Михаил Яцун). А бронзовым призером этапа с впечатляющим рывком по итогам финальных гонок стала команда BABY’s ON FIRE (Алина Железнова, Артем Железнов, Игорь Лисовенко, Павел Сысоев и Александр Харламов). В шаге от подиума регату завершили победители предыдущего этапа — команда «PTICHKI Sailing Team» Эльвиры Пинчук. Ярким дебютом отметилась команда «Парусная школа МореСолька», в состав которой вошли 14-летние яхтсмены под руководством опытного Ивана Волчкова. Ребята боролись наравне со взрослыми и смогли завоевать место в топ-5.

​«Условия были достаточно сложные, слабый непредсказуемый ветер, нужно было смотреть порывы, выбирать правильную сторону. Считаю, что нам удалось реализовать план, и мы вовремя отрабатывали маневры и попадали по ветру», — поделился эмоциями победитель соревнований Алексей Фролов из команды «Яхт-клуб Пирогово».

​Данный этап стал масштабным завершением подмосковной серии регаты, стартовавшей еще весной — 22 мая. Теперь лидерам зачета предстоит сразиться в морских условиях за звание чемпиона всего летнего сезона 2025 года. Гранд-финал состоится с 6 по 9 ноября в Сочи.

​«Мы отлично завершили летний сезон Tenzor Cup Junior 2025. Очень приятно, что за три этапа в мероприятиях приняло участие много опытных ребят, а также тех, кто пришел в парусный спорт впервые», — прокомментировала завершение подмосковной серии организатор соревнований Мария Фролова.

​Организатором регаты выступает подмосковный яхт-клуб «Tenzor Sailing Club» при поддержке генерального партнера Tenzor Consulting Group, а также министерства физической культуры и спорта Московской области, министерства культуры и туризма Московской области и всероссийской федерации парусного спорта.

Турниры серии Tenzor Elite Cup 2025 проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.