В Подмосковье за три месяца выдали более 5 тыс знаков ГТО

С начала 2026 года жители Подмосковья получили 5 145 знаков отличия комплекса «Готов к труду и обороне». Больше всего наград в первом квартале присвоили в Люберцах, Красногорске и Химках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По приказу министерства спорта России с 1 января 2026 года участникам ВФСК «ГТО» в регионе присвоили 4 806 золотых, 220 серебряных и 119 бронзовых знаков. Всего за первый квартал к выполнению нормативов комплекса присоединились 20 194 жителя Московской области.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.