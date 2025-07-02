В Подмосковье стартует второй этап Tenzor Elite Cup 2025

С 10 по 13 июля в яхт-клубе Tenzor Sailing Club на Пестовском водохранилище, Пушкинский г. о., состоится второй этап серии, который соберет участников из рейтинга парусных команд TSC и представит новые дебюты. Регата проводится при поддержке генеральных партнеров — Tenzor Consulting Group, «ПЭК» и «СберСити». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Яхтсменов ждут парусные гонки, насыщенная спортивная и береговая программы для взрослых и детей, погружение в историю парусного спорта, тематические встречи с чемпионами и многое другое.

Турнир пройдет в течение трех дней и объединит соревнования для взрослых на килевых лодках класса MX700 и однодневные детские состязания Tenzor Cup Junior на швертботах «Оптимист» и сапах.

На старт второго этапа выйдут команды, занимающие лидирующие позиции в первой двадцатке рейтинга. В их числе уже подтверждены Bars Sailing Team с рулевым Максимом Батраковым, S-Kotiki Елены Веремеевой, «Яхт-клуб Пирогово» Александра Божко, «Фордевинд» Алексея Машкина, «WHY NOT x Москва на волне» Ксении Головлевой, «ФИШЕ» Алексея Бунзи, Skolkovo Sailing Team-3 Анны Данкверт. Полны решимости ворваться в «топ-20» Aladdin Георгия Соколовского, Ptichki Sailing Team Эльвиры Пинчук, «Сливочное масло» Егора Зарубы, «Два Топора» Ивана Волчкова и другие.

Поддержку турниру Tenzor Elite Cup 2025 оказывают Всероссийская федерация парусного спорта, министерство культуры и туризма Московской области, министерство физической культуры и спорта Московской области.

Место проведения и организатор: яхт-клуб Tenzor Sailing Club.

Адрес: Московская область, д. Румянцево, ул. Пестовская.

Больше информации на официальном сайте организатора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.