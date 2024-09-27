В Подмосковье стартует новый сезон волейбольной школьной лиги «Заречье-Одинцово»

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В Одинцовском городском округе 28 сентября начинается новый сезон школьной лиги «Заречье-Одинцово» по волейболу. В соревнованиях примут участие 24 команды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В сезоне 24/25 количество школ-участниц увеличилось — с 16 до 24 команд. Официальная церемония открытия школьной лиги пройдет в Волейбольном центре Московской области 28 сентября. Начало в 12:45. В мероприятии примет участие команда волейбольной Суперлиги «Заречье-Одинцово».

За каждой школой закреплен наставник из профессионального подмосковного волейбольного клуба.

По итогам жеребьевки определились следующие пары (школа — игрок ВК «Заречье-Одинцово»): Одинцовская гимназия № 4 — Ксения Дьяченко, Одинцовская лингвистическая гимназия — Ульяна Ермолаева, Кубинская СОШ № 2 им. Героя Советского Союза Василия Безбородова — Мария Халецкая, Назарьевская СОШ Горки Х — Мария Бугаева, СОШ Горки Х — Анастасия Стальная, Школа КвантУМ — Валерия Козлова, Гимназия Святителя Василия Великого — Виктория Ганиева, СОШ Перспектива (г.о. Власиха) — Борис Якимушкин (главный тренер молодежной команды «Заречье-Одинцово»), Зареченская СОШ — Ксения Дьяченко, Одинцовская гимназия № 7 — Виктория Ганиева, Лицей-интернат «Подмосковный» — Мария Халецкая, Кубинская СОШ № 1 — Мария Бугаева, Лесногородская СОШ — Алина Богданова, Захаровская СОШ — Николь Дворникова, Одинцовская СОШ № 3 — Виктория Буркова, Одинцовский лицей № 2 — Ульяна Ермолаева, Лицей № 1 им. Германа Титова (г. Краснознаменск) — Николь Дворникова, ОЦ «Багратион» — Анастасия Жаброва, Одинцовская гимназия № 13 — Ольга Бирюкова, Одинцовская СОШ № 1 — Виктория Буркова, Одинцовский филиал МЮИ — Светлана Масалева, Горчаковский лицей МГИМО — Алина Богданова, Первая школа им. Михаила Пронина — Валерия Козлова, Одинцовский десятый лицей — Анастасия Стальная.

Турнир проходит среди команд общеобразовательных организаций Одинцовского городского округа по волейболу в рамках реализации общероссийского проекта «Волейбол — в школу» и программы «Интегративный курс физического воспитания для обучающихся основного общего образования на основе волейболу».

Соревнования школьной лиги «Заречье-Одинцово» пройдут уже во второй раз. Чемпионат проводится при поддержке группы компании «Садовое кольцо», министерства физической культуры и спорта Московской области, регионального Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6, Московской областной федерации волейбола, комитета физической культуры и спорта и управления образования администрации Одинцовского городского округа и гимназии Святителя Василия Великого.

Турнир проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.