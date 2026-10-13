Серпуховский роддом отметил рост интереса к партнерским родам

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Будущие родители активно посещают дни открытых дверей в Серпуховском роддоме в течение последних нескольких недель. В округе растет интерес к партнерским родам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Дни открытых дверей в Серпуховском роддоме в течение нескольких недель привлекают много посетителей. Будущие отцы все чаще выбирают партнерские роды, чтобы поддержать женщину и присутствовать при рождении ребенка.

Заведующая родильным домом Светлана Рудь рассказала, что мужчины объясняют свое решение желанием помочь женщине чувствовать себя в безопасности, увидеть появление малыша и услышать его первый крик.

«Присутствие близкого человека помогает женщине легче переносить схватки. Спокойный голос мужа, его прикосновения и слова поддержки творят чудеса, помогая расслабиться и довериться природе», — отметила Светлана Рудь.

Будущих родителей привлекают индивидуальные родильные залы, поддержка персонала и атмосфера доверия. Партнерские роды позволяют отцу не оставаться сторонним наблюдателем, а помогать женщине в момент рождения ребенка.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.