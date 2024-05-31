В Подмосковье стартует Кубок чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде

В июне в Подмосковье пройдет серия из трех заплывов на открытой воде для любителей и профессионалов в рамках первых в России международных соревнований по плаванию на длинные и спринтерские дистанции — Кубок чемпионов Swimcup, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первый турнир состоится уже 1 июня на Кореневском карьере в городском округе Люберцы. Следующий старт пройдет 8 июня на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском округе. Заключительные июньские соревнования стартуют 15 июня на Озернинском водохранилище Рузского округа.

​Регистрация для всех желающих открыта на официальном сайте мероприятия: swimcup.ru.

​«Московская область неслучайно приняла эстафету у самого популярного старта сезона на Гребном канале в Москве — именно заплывы на живописных локациях Подмосковья особенно любимы поклонниками плавания. Мы очень рады старту нового сезона на открытой воде, потому что он приносит с собой массу впечатлений: новые места, заряженные энергией единомышленники и, конечно, уже родные для многих наших участников подмосковные локации. Я уверен, что заплывы в Московской области зададут настроение всему сезону и подарят новые имена и новые рекорды», — прокомментировал организатор Кубка чемпионов «Swimcup», многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

​Кубок чемпионов в Подмосковье стартует 1 июня на одной из самых живописных локаций области — Кореневском карьере. Расположенный всего в 11 км от МКАД, этот карьер уникален своей чистейшей водой, которая очищается благодаря растительно-илистому дну. Пловцы особенно ценят это место за удобный пологий вход в воду и белоснежный песок. В программу соревнований войдут традиционные заплывы «Лайт 1000 м» (лимит — 45 минут), «Классик 2000 м» (2 круга, лимит — 1 час 30 минут), «Ультра 3000 м» (3 круга, лимит — 2 часа). Любители плавания в ластах смогут побороться за места на пьедестале в рамках заплыва «Speed 2000 м». В этом году организаторы добавили эстафету в формате 3 по 300 м, которая определит сильнейшую группу среди участников. Возраст пловцов — от 14 лет.

​Следующий старт пройдет 8 июня на берегу Торбеевского озера, которое находится в 64 км от МКАД. Торбеевское озеро, давно знакомое любителям активного отдыха и рыбалки, окружено густым реликтовым лесом. Сильнейшие пловцы-любители и профессионалы будут соревноваться в дисциплинах «Лайт 1000 м » (лимит — 45 минут), «Классик 2000 м» (2 круга, лимит — 1 час 30 минут), «Ультра 4000 м» (2 круга, лимит — 2 часа 15 мин). Традиционно, кроме спортивной программы, участники смогут посетить целебный источник «Гремячий ключ» и, конечно, достопримечательности Сергиева Посада.

​Третий старт состоится 15 июня на берегу Озернинского водохранилища, расположенного на базе отдыха космонавтов в Рузе. Участники заплывов будут соревноваться на дистанциях 1000 м, 2000 м и 5000 м, а также попробуют свои силы в эстафете 3 по 300 м. Для самых выносливых в этом году был введен новый формат — 10 км с индивидуальным сопровождением (2 круга по 5 км, лимит — 4 часа 30 минут).

​Узнать более подробную информацию и оставить заявку на один из заплывов можно на официальном сайте серии Swimcup.

​Старты международной серии Swimcup на территории Московской области проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Серия заплывов в 2024 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты «Swimcup». Узнать подробное о проекте можно на сайте: СУПЕРЛИГАМО.РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.