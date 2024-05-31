В Подмосковье стартует Кубок чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде
Фото - © Международная серия заплывов Swimcup
В июне в Подмосковье пройдет серия из трех заплывов на открытой воде для любителей и профессионалов в рамках первых в России международных соревнований по плаванию на длинные и спринтерские дистанции — Кубок чемпионов Swimcup, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первый турнир состоится уже 1 июня на Кореневском карьере в городском округе Люберцы. Следующий старт пройдет 8 июня на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском округе. Заключительные июньские соревнования стартуют 15 июня на Озернинском водохранилище Рузского округа.
Регистрация для всех желающих открыта на официальном сайте мероприятия: swimcup.ru.
«Московская область неслучайно приняла эстафету у самого популярного старта сезона на Гребном канале в Москве — именно заплывы на живописных локациях Подмосковья особенно любимы поклонниками плавания. Мы очень рады старту нового сезона на открытой воде, потому что он приносит с собой массу впечатлений: новые места, заряженные энергией единомышленники и, конечно, уже родные для многих наших участников подмосковные локации. Я уверен, что заплывы в Московской области зададут настроение всему сезону и подарят новые имена и новые рекорды», — прокомментировал организатор Кубка чемпионов «Swimcup», многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.
Кубок чемпионов в Подмосковье стартует 1 июня на одной из самых живописных локаций области — Кореневском карьере. Расположенный всего в 11 км от МКАД, этот карьер уникален своей чистейшей водой, которая очищается благодаря растительно-илистому дну. Пловцы особенно ценят это место за удобный пологий вход в воду и белоснежный песок. В программу соревнований войдут традиционные заплывы «Лайт 1000 м» (лимит — 45 минут), «Классик 2000 м» (2 круга, лимит — 1 час 30 минут), «Ультра 3000 м» (3 круга, лимит — 2 часа). Любители плавания в ластах смогут побороться за места на пьедестале в рамках заплыва «Speed 2000 м». В этом году организаторы добавили эстафету в формате 3 по 300 м, которая определит сильнейшую группу среди участников. Возраст пловцов — от 14 лет.
Следующий старт пройдет 8 июня на берегу Торбеевского озера, которое находится в 64 км от МКАД. Торбеевское озеро, давно знакомое любителям активного отдыха и рыбалки, окружено густым реликтовым лесом. Сильнейшие пловцы-любители и профессионалы будут соревноваться в дисциплинах «Лайт 1000 м » (лимит — 45 минут), «Классик 2000 м» (2 круга, лимит — 1 час 30 минут), «Ультра 4000 м» (2 круга, лимит — 2 часа 15 мин). Традиционно, кроме спортивной программы, участники смогут посетить целебный источник «Гремячий ключ» и, конечно, достопримечательности Сергиева Посада.
Третий старт состоится 15 июня на берегу Озернинского водохранилища, расположенного на базе отдыха космонавтов в Рузе. Участники заплывов будут соревноваться на дистанциях 1000 м, 2000 м и 5000 м, а также попробуют свои силы в эстафете 3 по 300 м. Для самых выносливых в этом году был введен новый формат — 10 км с индивидуальным сопровождением (2 круга по 5 км, лимит — 4 часа 30 минут).
Узнать более подробную информацию и оставить заявку на один из заплывов можно на официальном сайте серии Swimcup.
Старты международной серии Swimcup на территории Московской области проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Серия заплывов в 2024 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты «Swimcup». Узнать подробное о проекте можно на сайте: СУПЕРЛИГАМО.РФ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.