В Подмосковье стартовала серия турниров по быстрым шахматам

Интеллектуальная акция «Шахматная партия единства» приурочена к празднованию Дня народного единства и пройдет с 27 октября по 9 ноября на базе шахматных клубов Сергея Карякина, расположенных на площадках партии «Единая Россия» и в местных общественных приемных Московской области. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Турниры проходят в формате быстрых шахмат и доступны для всех желающих, вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

«Шахматы — не просто игра, это искусство выстраивать стратегию, планировать ход событий и находить верные решения в сложных ситуациях, — отметил гроссмейстер, сенатор Российской Федерации, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин. — Такая акция помогает укрепить чувство единства и взаимопомощи, объединяя на одной площадке людей вокруг общего дела, воспитывая патриотизм и здоровый дух соревнования».

Записаться и узнать подробную информацию можно в местных общественных приемных партии «Единая Россия».

Напомним, что ранее в Московской области в рамках проекта «Единой России» «Шахматы для СВОих» открылись 12 шахматных клубов — в Балашихе, Домодедово, Красногорске, Подольске, Жуковском, Одинцово, Коломне, Дубне, Раменском, Серпухове, Химках и Реутове, где ветераны, бойцы СВО и их близкие смогут бесплатно заниматься шахматами, участвовать в турнирах, а также находить поддержку и общение. Все занятия проводятся опытными тренерами, а онлайн-занятия проходят под руководством ведущих гроссмейстеров страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.