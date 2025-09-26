В Подмосковье стартовал Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта

В Раменском муниципальном округе проходит всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта среди учащейся молодежи «Победа». Соревнования собрали участников из 43 регионов России во дворце спорта «Борисоглебский», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В отборе для выступления на фестивале участвовали более 1 000 спортсменов в возрасте от 16 до 25 лет. В борьбу за призовые места вступили 200 участников, среди которых определяют сильнейших в трех дисциплинах: спортивное программирование, гонки дронов и фиджитал-стрельба. Участники, прошедшие отбор по итогам соревнований, встретятся в финале фестиваля.

На соревнованиях по спортивному программированию определят сильнейшую команду в разделе «программирование систем информационной безопасности». Участники будут решать алгоритмические задачи на время.

В турнире по гонкам беспилотных воздушных судов принимают участие владельцы летательных аппаратов класса 75 мм, развивающие скорость до 70 км/ч. Пилоты управляют FPV-дронами по трассе с препятствиями.

Фиджитал формат на фестивале представлен состязаниями по «двоеборью-тактической стрельбе». Сначала команды сражаются в симуляторе боевых действий «CS2», затем проверяют свои силы в лазертаге. Это уникальная комбинация, где важны и киберспортивные навыки, и физическая подготовка.

В рамках фестиваля проходят мастер-классы по игре «дрон баскетбол», гжельской росписи и плетению маскировочных сетей. На протяжении всех дней фестиваля на площадке будут работать зоны активностей: интерактивная «фиджитал-книга», робот-помощник «промобот», 3D-принтер, зона виртуальных симуляторов и развлечений, квесты, VR-страйкбол, VR-тир, интерактивный симулятор танцев, тренажер для управления беспилотников и другие.

В этом году Раменский муниципальный округ вошел в Федеральную программу по адаптации действующих спортивных объектов под фиджитал-центры. На базе МАУ «МФСК «Борисоглебский» планируется открытие фиджитал-центра уже к концу 2025 года. Этот объект станет первым фиджитал-центром в Московской области на базе муниципального учреждения спорта. В России всего 15 таких центров.

Фестиваль «Победа» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России» и организован министерством спорта РФ, федеральным центром подготовки спортивного резерва, министерством физической культуры и спорта Московской области, федерацией спортивного программирования России, федерацией гонок дронов России, всероссийской федерацией фиджитал-спорта и российским студенческим спортивным союзом. Соревнования проходят с 25 по 27 сентября 2025 года на базе Дворца спорта «Борисоглебский» в Раменском муниципальном округе (Московская область).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.