В Подмосковье стартовал спортивный проект «Тот самый физрук»

Более 1 000 учителей физкультуры и школьников из Подмосковья принимают участие в спортивном проекте «Тот самый физрук». В первый соревновательный день, 18 ноября, участники состязались в Ступино, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представителей для участия в проекте заявили 56 городов Подмосковья. Муниципальный этап соревнований проходит с 18 ноября по 3 декабря в 10 городских округах: Ступино, Раменское, Балашиха, Орехово-Зуево, Щелково, Истра, Сергиев Посад, Серпухов, Подольск и Одинцово. Для участников подготовлены 12 испытаний на силу, выносливость и умение работать в команде. Пары старшеклассник-учитель физкультуры состязаются в эстафете, а также в упражнениях, входящих в комплекс «Готов к труду и обороне».

По итогам муниципального этапа за звание победителя проекта «Тот самый физрук» поборются 10 лучших команд — по одной от каждой точки проведения соревнований. Финальные соревнования пройдут в декабре этого года.

Готовить финалистов к решающему этапу будут спортсмены-амбассадоры Движения «Здоровое Отечество». Главный приз для победителя проекта — 150 тыс. рублей для приобретения спортивного инвентаря для своей школы.

Лучших физруков Московской области определит сильнейшая женщина России Оксана «Скала» Кошелева.

К участию в проекте «Тот самый физрук» на всех этапах допускаются команды, в состав которых входят: преподаватель физической культуры в возрасте 20-39 лет, учащийся 10-11 классов. Заявки для участия принимаются до 2 декабря 2025 года.

Организаторами второго сезона проекта «Тот самый физрук» являются Движение «Здоровое Отечество» и Школьная лига Московской области.

Программа соревнований:

19 ноября, 10:00 — 14:00 ДС «Борисоглебский» (Московская область, г. о. Раменское, ул. Махова, 18/1);

20 ноября, 14:00 — 18:00 Стадион «Труд» (Московская область, г. о. Балашиха, ул. Спортивная, д. 5А);

21 ноября, 10:00 — 14:00 ФОК МУ ДО «Спортивная школа «Спартак-Орехово» (Московская область, г. о. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д. 4);

25 ноября, 14:00 — 18:00 УСК «Подмосковье» (Московская область, г. о. Щелково, ул. Краснознаменская, д. 24);

26 ноября, 11:00 — 15:00 СК «Арена-Истра» (Московская область, г. о. Истра, ул. Спортивная, д. 1);

27 ноября, 10:00 — 14:00 МБУ СОЦ «Луч» (Московская область, г. о. Сергиев Посад, ул. Матросова, 2А);

28 ноября, 10:00 — 14:00 Спортивная база отдыха «Лесная опушка» (Московская область, г. о. Серпухов, д. Лужки);

29 ноября, 10:00 — 14:00 МУ СК «Труд», Спорт-Сервис (Московская область, г. о. Подольск, ул. Клемента Готвольда, 4);

3 декабря, 14:00 — 18:00 МБОУ «Одинцовская гимназия № 14» (Московская область, г. о. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, 5).

Проект «Тот самый физрук» реализуется в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.