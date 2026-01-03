В Подмосковье стартовал первый фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед»

В Подмосковье начался первый региональный фестиваль фигурного катания под названием «Хрустальный лед». Соревнования собрали любителей этого вида спорта, которые мечтают пройти в финальную часть турнира, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Отборочный этап состязаний состоялся на Центральном катке в Люберцах. Участники показывали свои программы перед авторитетным жюри, которое должно было выбрать лучших.

В состав судейской команды вошли известные мастера фигурного катания. Работу конкурсантов оценивали художественный руководитель фестиваля Илья Авербух, обладатель титулов чемпиона Европы и мира, а также профессиональные фигуристы Максим Ставиский и Албена Денкова.

По итогам первого конкурсного дня жюри определило финалистов. Путевки в решающий этап получили Ольга Демина из Раменского муниципального округа, Ангелина Новикова из городского округа Люберцы и дуэт «Кометы» в составе Ксении Борзовой и Ольги Горбоносовой из Бронниц.

Организаторы представили график проведения отборочных этапов конкурса. Первый тур состоится 3 января в Центральном парке Лобни.

О программе

Фото - © Дмитрий Лебедев Фото - © Дмитрий Лебедев Фото - © Дмитрий Лебедев Фото - © Дмитрий Лебедев Фото - © Дмитрий Лебедев Фото - © Дмитрий Лебедев Фото - © Дмитрий Лебедев

Затем мероприятия пройдут в парке «Елочки» Домодедова 4 января и в парке имени Талалихина в Подольске 5 января. Шестого января участников ждут в Пестовском парке Балашихи. 7 января конкурс переместится в Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. 8 и 9 января туры пройдут в парке Мира Коломны и на набережной имени Менделеева в Дубне соответственно. Завершится серия отборочных туров 10 января в парке «Скитские пруды» Сергиева Посада.

Помимо конкурсных выступлений, гости программы смогли насладиться ледовым шоу «Зимние сказки Подмосковья» в постановке Ильи Авербуха. Грандиозное завершение фестиваля запланировано на 17 января. Зрителей ждет яркое гала-шоу с выступлениями известных фигуристов.

Мероприятие состоится в Центральном парке Пушкино. Это станет настоящим праздником для всех любителей фигурного катания. Все желающие смогут посетить событие совершенно бесплатно.

Начало программы назначено на 18:00. Гостям рекомендуется приходить заранее, чтобы занять удобные места для просмотра. Подробности можно узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.