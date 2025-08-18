В Подмосковье стартовал Кубок Игоря Акинфеева

​Турнир продлится до 20 августа. В нём принимают участие 20 команд лучших футбольных школ стран СНГ, включая академии из новых регионов России.

​«Одной из самых больших новинок Кубка Акинфеева в этом году станет то, что мы проведем весь финальный день, 20 августа, на большом стадионе арены „Химки“. Мы считаем, что это признак роста турнира, роста его популярности, а также это новая возможность для организаторов сделать красивый праздник для детей. География турнира всегда расширяется. Иностранные команды ежегодно выступают на Кубке наравне с ведущими российскими академиями. Есть и те, кто впервые принимает участие в турнире. Борьба будет очень серьезной. За семь лет Кубок Акинфеева успел стать знаковым спортивным событием для нашей страны. Хочется поблагодарить губернатора Московской области Андрей Воробьева за то, что он еще в 2018 году стал автором идеи создания этого турнира», — прокомментировал открытие соревнований председатель совета фонда «Страна футбола» Игоря Акинфеева Вячеслав Голубин.

​Матчи группового этапа состоятся 17–18 августа на стадионе «Новые Химки», а 20 августа зрителей ждет большой финал на Арене Химки. В этот же день на арене пройдет гала-матч с участием футбольных звезд: «Сборная ЦСКА» сыграет против «Сборной друзей Акинфеева».

​В этом году за трофей из рук прославленного российского голкипера сразятся: Мастер-Сатурн (Московская область), ЦСКА (Москва), Химки (Московская область), Локомотив (Москва), Зенит (Санкт-Петербург), Краснодар, Рубин (Казань), Альтаир (Башкортостан), Алания (Владикавказ), Арсенал (Тула), Спарта (Москва), Динамо (Минск), Балтика (Калининград), Родина (Москва), Академия футбола им. А. Момунова (Ош, Киргизия), Академия футбола Крыма (Евпатория), Крылья Советов (Самара), Алмаз-Антей (Санкт-Петербург), Строгино (Москва) и Шахтер (Донецк).

​Кроме классического футбольного турнира спортсмены примут участие в еще двух игровых дисциплинах: киперболе и кипербатле. Кипербол — это авторский формат игры в футбол, разработанный Игорем Акинфеевым, где в каждом матче разыгрывается шесть очков — четыре в основное время и два очка в обязательной серии послематчевых пенальти. Таким образом, в киперболе окончательный результат игры всегда определяется в серии пенальти. Еще одна динамичная дисциплина — кипербатл — представляет собой захватывающую вратарскую «перестрелку», где два голкипера по очереди наносят удары по воротам друг друга.

Обладателем Кубка Игоря Акинфеева в 2018 году и 2019 году стала команда «Мастер-Сатурн» (Московская область), в 2021-м победили ребята из ФК «Строгино» (Москва), в 2022-м — из ФК «Чертаново» (Москва), а последние два года (2023 и 2024) трофей завоевывал московский «Локомотив».

Кубок Игоря Акинфеева по футболу проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.