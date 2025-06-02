В Подмосковье стартовал Кубок чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде

Летом в Подмосковье пройдет серия из шести заплывов на открытой воде для любителей и профессионалов в рамках первых в России международных соревнований по плаванию на длинные и спринтерские дистанции — Кубок чемпионов «Swimcup», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первый турнир состоится уже 31 мая на Корневском карьере в городском округе Люберцы. Следующий старт пройдет 7 июня на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском городском округе.

Заключительные июньские соревнования стартуют 22 июня на Озернинском водохранилище Рузского округа. Единственный заплыв в июле примет городской округ Красногорск. Любители плавания на открытой воде соберутся на пляже Рублево в акватории бухты Живописная 27 июля.

Затем турнир пройдет 10 августа на Клязьминском (Пироговском) водохранилище в городском округе Мытищи. И завершится сезон 30 августа еще одним стартом на Озернинском водохранилище Рузского муниципального округа.​

Регистрация на все события открыта на официальном сайте Кубка чемпионов: swimcup.ru.

​«Этот сезон на открытой воде в Московской области мы встречаем новыми локациями и новыми дисциплинами. Главной новинкой этого лета будут заплывы на выбывание, где десять сильнейших мужчин и десять женщин будут бороться за Кубок Чемпионов» — прокомментировал организатор Кубка чемпионов Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

​Ожидается, что в заплывах летнего сезона примут участие более 3000 человек. Ознакомиться с более подробной информацией о соревнованиях можно на официальном сайте мероприятия.

Старты российской серии «Swimcup» на территории Московской области традиционно проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Серия заплывов в 2023 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты «Swimcup». Узнать подробное о проекте можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.