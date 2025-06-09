В Подмосковье стартовал этап спартакиады пенсионеров России

В Коломне стартовал региональный этап спартакиады пенсионеров России. ​В соревнованиях примут участие свыше 400 спортсменов из 45 команд, представляющих 43 муниципальных образования Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Каждая команда состоит из девяти человек: четырех мужчин старше 60 лет, четырех женщин старше 55 лет и одного руководителя.

​Соревнования пройдут в личном и командном зачетах по следующим дисциплинам: комбинированная эстафета, бег на 1000 метров, плавание вольным стилем, настольный теннис, пулевая стрельба, быстрые шахматы и дартс.

​Самые возрастные участники спартакиады этого года: 86-летняя Олимпиада Албатс из Егорьевска и 84-летний Халид Дадаев из Ленинского городского округа. В 2024 году старейшим участником стал 84-летний игрок в настольный теннис, а самой возрастной спортсменкой — 82-летняя пловчиха.

Интерес к спартакиаде растет с каждым годом: в прошлом сезоне в ней участвовало порядка 350 человек, а пять лет назад — около 200.

​«На сегодняшний день в Подмосковье почти 2 миллиона пенсионеров. В региональном Союзе пенсионеров состоят порядка 38 тысяч человек. Число пожилых людей растет. Важно показывать, что активная жизнь старшего возраста возможна для всех», — сказал председатель союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

​Подготовка пенсионеров проходит в специализированных спортивных клубах Подмосковья, где пожилые люди занимаются под руководством тренеров, развивая выносливость, силу и координацию. Победители регионального этапа представят Московскую область на всероссийской Спартакиаде в Тюмени осенью 2025 года. Напомним, что в 2024 году регион впервые в своей истории завоевал бронзу в общекомандном зачете.

Дата проведения: 7 июня 2025 года.

​Место проведения: Московская область, город Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. 7, конькобежный центр «Коломна».

​Мероприятие проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и организовано Союзом пенсионеров России и Союзом пенсионеров Подмосковья совместно с администрацией городского округа Коломна при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области. За годы существования формат Спартакиады сильно расширился: добавлена дисциплина дартс, введены культурные программы, мастер-классы и лекции о здоровье, а также применяются современные технологии для регистрации участников и судейства. Основная цель проекта — содействие физической активности, социальной адаптации и повышению качества жизни людей старшего возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.