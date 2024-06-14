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В Подмосковье состоятся Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту

Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D памяти Валентина Глушко пройдут 22 и 23 июня в Химках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Лучшие пилоты со всей страны продемонстрируют свое мастерство управления кордовыми моделями самолетов. В соревнованиях примут участие дети, юниоры и взрослые.

Участие в турнире дает спортсменам возможность получить необходимую квалификацию к предстоящему чемпионату России.

Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D памяти Валентина Глушко состоятся 22 и 23 июня на базе дома юных техников «Интеграл» в городском округе Химки. Вход для зрителей свободный.

Турнир организован при поддержке Федерации авиамодельного спорта России и АО «НПО Энергомаш» в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.