сегодня в 09:09

В Подмосковье состоялись соревнования по тайскому боксу

Во Дворце спорта «Надежда» прошел Открытый турнир и фестиваль по муай-тай, сообщает пресс-служба администрации Серпухова.

Участников соревнования поприветствовали заместитель главы муниципалитета Татьяна Орлова и начальник управления развития студенческого и адаптивного спорта России, ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, руководитель серпуховского отделения «Ассоциации ветеранов СВО» Игорь Старовойт, который проводит большую работу с военнослужащими и их семьями. Заместитель министра территориальной политики Московской области Андрей Урусов также разделил спортивный праздник.

Соревнования проходят уже в четвертый раз, их география ежегодно растет. На сегодняшний день это порядка 300 бойцов из 7 регионов страны. В рамках турнира также состоялись три поединка за титул чемпиона лиги «Кремень». Спортсменов пришли поддержать участники СВО.

Среди победителей юные серпуховичи: Арина Зуева, Захар Крикун и Василиса Киселева. Ребята показали зрелищные бои и доказали, что они самые сильные.

Президент Федерации тайского бокса городского округа Серпухов, тренер СШ «Зубренок» и основатель БК «Кремень» Дильшод Мирзаев открыл серию спортивных мероприятий, посвященных Году защитника Отечества. Девиз турнира «Победа будет за нами» вдохновил спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.