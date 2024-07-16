В Подмосковье состоится третий массовый велозаезд Gran Fondo 21 июля

Третий подмосковный старт серии велозаездов Gran Fondo состоится 21 июля в Богородском городском округе. Регистрация на старт в Ногинске уже открыта на сайте , сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Маршрут пройдет по живописной трассе в сторону деревни Черново и обратно. Участники могут выбрать одну из трех предложенных дистанций на выбор в зависимости от уровня физической подготовки: 30 км, 55 км или 95 км. Самая протяженная дистанция в 95 км имеет два формата: заезд и гонка. Велогонка в отличие от заезда включает в себя соревновательный элемент с отдельным стартом по уровням подготовки и делением на группы. По итогам гонки формируется таблица результатов (личный и командный зачет), а победители получают памятные призы. Стартовать и финишировать участники будут с территории стадиона «Знамя».

В велосезоне 2024 года на территории Московской области уже прошли два старта серии — в г. о. Лотошино и в Волоколамском г. о. Также запланированы заезды в Серпухове 25 августа и заключительный старт пройдет 22 сентября в Рузском г. о.

Gran Fondo — самый массовый любительский велозаезд в нашей стране, который переводится как «Большая велопрогулка». Разные дистанции и форматы мероприятий позволяют найти для себя оптимальный старт, как новичкам, так и опытным спортсменам. Организаторы всегда подбирают локации с хорошей инфраструктурой и возможностью проведения досуга на выходные. Первый старт серии прошел в 2016 году и за эти годы уже более 150 тысяч человек присоединились к велодвижению. С 2023 года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья».

«Суперлига Подмосковья» — это сообщество любителей спорта, созданное на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья». Проект стартовал в регионе в 2022 году и на сегодняшний день объединил огромное количество любителей спорта. Участники в формате самостоятельных тренировок прошли и пробежали более 10 млн километров. Подробнее узнать о проекте, а также стать его участником можно на сайте суперлигамо.рф.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.