В Подмосковье состоится экстремальный исторический забег «Зарайский бизон»

29 июня в г. Зарайск пройдет экстремальный исторический забег «Зарайский бизон» вблизи живописных и исторически значимых объектов. Для участников организаторы подготовили два вида трасс: трейл-маршрут для одиночного забега и дистанция по пересеченной местности с препятствиями, которую можно преодолеть вместе с командой, сообщается на сайте администрации горокруга Красногорск.

В этом году спортсмены смогут испытать свои силы в командном или парном зачете. Кроме того, добавлен новый вариант участия — семейный.

«Такой масштабный забег в Зарайске мы проводим уже в шестой раз. Одно из нововведений этого года — семейный зачет, который мы решили организовать в честь проходящего в России года семьи. В этом зачете может принять участие команда от трех человек, связанная семейными узами. Самая многочисленная семейная команда, которая придет к финишу, удостоится победы в специальной номинации. Поэтому призываю всех брать с собой родителей, детей, бабушек с дедушками, чтобы активно провести время со всей семьей. Будет в прямом смысле огненно, обещаем!» — рассказал идейный вдохновитель и руководитель экстремального исторического забега «Зарайский бизон» Дмитрий Аверьянов.

На площадке пройдут мастер-классы и семейные аукционы, будут работать интерактивные зоны. Также все желающие смогут присоединиться к экскурсиям, в ходе которых узнать историю этого старинного города.

«Ежегодно мы собираемся на спортивный фестиваль в Зарайске, с каждым разом он становится все масштабнее. Как обычно, волонтеры «Молодой Гвардии» будут помогать бегунам и гостям спортивного праздника, а многие и сами примут участие. Отмечу, что «Зарайский бизон» — не просто возможность испытать силы и выносливость, но и узнать много нового о родном Подмосковье. Ждем всех 29 июня, давайте зарядимся бодростью и великолепным настроением», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», муниципальный депутат Диана Алумянц.

Победителям забега вручат медали и приятные подарки, среди которых сертификаты на катание на лодках и байдарках, персональные фотосессии и другие призы от партнеров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.