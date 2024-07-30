В Подмосковье состоится чемпионат мира по русским шашкам в сентябре

Федерация шашек России проведет чемпионат мира по русским шашкам среди мужчин и женщин с 5 по 15 сентября. Соревнования будут проходить в отеле ПСБ «Патриот» Одинцовского округа, сообщает пресс-служба организаторов.

Открытие турнира запланировано 6 сентября в 12:00. На торжественном открытии с приветственными словами выступит руководство Федерации шашек России и Международной Федерации шашек, высшие должностные лица в сфере спорта и образования.

Начало проведения соревнований запланировано в 15:00. Гостей ждет зрелищная программа, пресс-подход, фотосессия, мастер-классы, фуршет, а также экскурсия по примечательным местам парка «Патриот».

Чемпионат мира — главный турнир в виде спорта «Шашки», который состоится на территории России. Наши спортсмены выступят под флагом России, а на открытии и закрытии соревнований будет звучать гимн Российской Федерации. В турнире примут участие шашисты из Норвегии, Германии, Монголии, Конго, Колумбии, США, Эфиопии, Венгрии, Болгарии, Турции, Китая и многих других стран. В течение 10 дней более 80 сильнейших спортсменов из 25 стран с 5 континентов будут вести борьбу за титул чемпиона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.