В Подмосковье снимут шоу про учителей физкультуры

В городе Серпухов пройдут съемки шоу «Тот самый физрук» про учителей физкультуры. Об этом сообщила пресс-служба общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое отечество».

«Тот самый физрук» — первый в России федеральный проект, популяризирующий образ учителя физкультуры. По мнению авторов шоу, именно физрук — ключевой проводник детей к здоровому образу жизни.

Автором и ведущим проекта является знаменитый спортсмен Михаил Кокляев, активист «Здорового Отечества» и 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике. Сегодня он работает учителем физкультуры в одной из столичных школ.

Проект создали для решения проблем, с которыми могут столкнуться учителя в работе: недостаток взаимопонимания с учениками, отсутствие поощрения здорового образа жизни.

В первом спортивном турнире «Тот самый физрук» в Серпухове примут участие 29 парных команд, состоящих из учеников 9-х классов и их учителей физкультуры. Командам предстоит преодолеть два этапа, в каждом из которых будут испытания на ловкость, выносливость и силу.

Для учителей этот проект — возможность еще больше укрепить свой авторитет перед учениками, для школьников — проявить себя под чутким руководством любимых

учителей. А для широкой общественности — это возможность еще больше узнать об интересных профессиях и их образцовых представителях.

Приятным бонусом для победителей станут ценные призы от «Здорового Отечества».

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