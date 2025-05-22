В Подмосковье разрешили без торгов арендовать землю под модульные спортобъекты

В Мособлдуме в целом приняли закон, по которому земельные участки можно будет брать в аренду без торгов не только под капитальные, но и под некапитальные спортивные сооружения, передает корреспондент РИАМО.

«При этом у нас в регионе есть потребность в создании некапитальных, модульных спортивных сооружений, это особенно актуально для сельской местности и малых городов, а также на участках, на которых строительство объектов капитального строительства запрещено или ограничено», — пояснила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Новый порядок позволит развивать спортивную инфраструктуру там, где невозможна капитальная застройка, и будет способствовать притоку инвестиций в сферу физической культуры и спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что детский спорт — это не просто секции и тренировки. Это фундамент характера, силы воли и веры в себя.

«И если мы хотим, чтобы наши дети были сильными, успешными и умели побеждать — мы обязаны создать для них все условия. Именно поэтому в Подмосковье мы последовательно и целенаправленно развиваем спортивную инфраструктуру», — добавил Воробьев.