В Подмосковье прошли соревнования по плаванию среди ветеранов СВО со всей страны

​Участниками соревнований стали более 60 ветеранов боевых действий из разных регионов нашей страны: ДНР, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртии, Москвы, Московской, Тверской, Липецкой, Белгородской, Свердловской областей.

​«Решил принять участие в этом Кубке, так как знал, что здесь будут мои боевые товарищи. Они приехали со всей страны и мне очень приятно познакомиться с каждым из них, услышать их историю. Сегодня тут находятся Герои России, люди с огромным боевым опытом. Также, конечно, интересно посоревноваться, показать свою силу и дух. Мероприятие очень важное, поскольку для многих это не просто турнир, а еще и возможность пройти реабилитацию, поддержать свое здоровье, быть в тонусе. Все это очень поднимает боевой дух», — поделился эмоциями участник соревнований, ветеран СВО Дмитрий Гурьев из городского округа Истра.

​В программу турнира вошли заплывы на дистанцию 50 метров вольным стилем в абсолютной категории и в категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. По итогам стартов были определены восемь сильнейших пловцов в каждой категории, которые удостоились специальных наград. Памятные призы получили все участники соревнований.

​В качестве почетных гостей «Кубок СВОих» посетили: участник образовательной программы «Время героев», майор Кирилл Лосунчуков, руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, заслуженный мастер спорта по плаванию, чемпион и рекордсмен мира Андрей Арбузов, заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию, трехкратная олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко, заслуженный мастер спорта по плаванию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, заслуженный мастер спорта по плаванию, чемпион мира и Европы, ветеран военного конфликта в Афганистане, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, заслуженный мастер спорта по плаванию, пятикратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин, заместитель председателя государственного фонда «Защитники Отечества», Герой России Алексей Романов, Герой России, награжденный медалью Жукова за мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях при защите Отечества Владислав Головин («Струна»), герой СВО, награждённый орденом Мужества и медалью «За отвагу» Роман Гришин, заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов и чемпионка мира по самбо Карина Черевань.

​«Через спорт можно многого достичь. Люди возвращаются из зоны боевых действий, из госпиталей, а мы помогаем им адаптироваться, социализироваться в обществе. Мы организуем различные соревнования по разным видам спорта. Сегодня — первый турнир по плаванию в Московской области. В Подмосковье есть специальные реабилитационные курсы по плаванию для тех, кто получил тяжелые ранения. Это очень хорошая практика. Благодаря этим соревнованиям мы сегодня смотрим, в каком направлении нам дальше работать, как дальше помогать ветеранам СВО», — прокомментировал заместитель председателя государственного фонда «Защитники Отечества», Герой России Алексей Романов.

​«Кубок СВОих» по плаванию среди ветеранов и участников боевых действий в зоне СВО состоялся 21 ноября в спортивном центре «Арена-Истра» в городском округе Истра.

​Соревнования проводились в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​«Филиал фонда поддержал идею проведения таких соревнований, потому что мы считаем, что лучшая реабилитация — это спорт. Участие в спортивных мероприятиях дает не только ощущение того, что жизнь продолжается, несмотря ни на что, но и возможность преодолеть себя. Мы считаем, что эти соревнования — победа над собой, возможность проявить свое упорство и поддержать друг друга», — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.