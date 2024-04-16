В Подмосковье прошли соревнования для людей с ограниченными возможностями

Накануне в спортивном комплексе «Искра» в Одинцове прошел спортивный праздник для жителей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Соревнования были посвящены заслуженному мастеру спорта СССР и почетному жителю города Виктору Куренцову.

Спортсмены боролись за медали в таких состязаниях, как дартс, настольный теннис, бросок в баскетбольное кольцо, гиревой спорт, русский жим, а также других.

В рамках спортивного праздника прошел выставочный турнир по настольному боулингу системы «Bowling PRO», в котором смогли принять участие даже самые маленькие спортсмены.

Получатель социальных услуг отделения «Доверие» из комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Одинцовский» Андрей Турко занял 2 место в соревнованиях «Русский жим». Спортсмен также был удостоен 3 места в командном перетягивании каната.

По итогам соревнований, главный тренер Галина Вартанян вручила всем победителям почетные грамоты и медали. Помимо этого, каждый участник спортивных игр получил памятную чашку с эмблемой спортивного клуба «Одинец».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.