В Подмосковье прошли отборочные соревнования «Президентских спортивных игр»

На базе школы «Лига первых» в городском округе Химки состоялись отборочные соревнования регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В состязаниях приняли участие 14 школьных команд — победителей муниципального этапа. Юные спортсмены продемонстрировали свои силы в легкоатлетических дисциплинах, включая бег на 60, 600 и 800 метров, а также в игре в баскетбол 3×3.

Победу одержала команда школы № 29 из городского округа Химки. Второе место заняли школьники школы № 32 из Мытищ. Замкнула тройку призеров команда школы № 2 имени В. В. Дагаева городского округа Лосино-Петровский.

В пресс-службе Министерства образования Московской области подчеркнули значимость мероприятия.

«Президентские спортивные игры» — это не просто соревнования. Здесь формируются характер, выдержка и настоящая командная сплоченность. Мы уверены, что наши школьники достойно представят регион в финале», — отметили в ведомстве.

Команды, занявшие первое и второе места, продолжат участие в финале «Президентских спортивных игр», который пройдет в начале июня 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.