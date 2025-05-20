В Подмосковье прошли мероприятия, посвященные Дню ЗОЖ

20 мая в Московской области отметили День здорового образа жизни. Активисты «Единой России» организовали ряд спортивных мероприятий и соревнований в рамках партийного проекта «Здоровое будущее», передает пресс-служба партии.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что День здорового образа жизни напоминает о необходимости сохранять и укреплять здоровье.

«Здоровый образ жизни — это не про ограничения и строгие правила, а про радость движения, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек. Прогулка вместо лифта, фрукты вместо фастфуда, лишние 15 минут сна — так шаг за шагом можно всё изменить. Чтобы сделать это было легче, в регионе развивается спортивная инфраструктура, модернизируется система здравоохранения. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс, который все мы знаем как ГТО, тоже направлен на популяризацию здорового образа жизни. Приятно видеть, что тысячи жителей Подмосковья стремятся оценить свою физическую форму. Только в прошлом году в испытаниях комплекса ГТО приняли участие более 64 тысяч человек», — сказал Брынцалов.

Региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», депутат Балашихинского Совета депутатов Наталья Алимова отметила, что здоровый образ жизни — это не только спорт и правильное питание, но и стремление к гармонии и благополучию.

В различных муниципалитетах Подмосковья прошли спортивные соревнования, мастер-классы по самбо и правильному питанию. Участники смогли не только продемонстрировать свои достижения, но и получить советы от профессиональных тренеров.

Так, воспитанники спортивной школы «Динамо-Дмитров» приняли участие в мастер-классе по дзюдо. Занятие провел депутат Совета депутатов, участник предварительного голосования от «Единой России», заслуженный тренер России по дзюдо Андрей Савин. Он показал базовые приёмы борьбы, подчеркнув важность физической подготовки и правильной техники. После показательных упражнений спортсмены отработали элементы в парах.

В Раменском округе прошел открытый турнир по боксу и кикбоксингу, в котором участвовали спортсмены разных возрастов — от юных боксеров до взрослых бойцов. Широкий возрастной диапазон сделал соревнования еще более зрелищными. На ринг вышли воспитанники спортивных школ и клубов Раменской федерации бокса и кикбоксинга. По итогам турнира определились победители в личном зачете в разных весовых и возрастных категориях. Все участники получили дипломы, а призеры — медали и ценные подарки.

В Лыткарине участник предварительного голосования, сторонник «Единой России» Павел Прокопьев вместе с местным отделением партии организовал общегородскую пробежку в рамках марафона «Сила России». Несмотря на погоду, в забеге участвовали жители разных возрастов. Вместе они преодолели дистанцию в 7,5 км.

В Богородском городском округе партийцы и сторонники «Единой России» организовали спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.