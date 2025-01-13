В Подмосковье прошли чемпионат и первенство по автокроссу

Несмотря на сложные погодные условия, гоночная трасса «Бородино» в городском округе Мытищи приняла заезды чемпионата и первенства Москвы и Подмосковья по кроссу «Кубок Kramar Motorsport — YUKA ADV Pro Racing», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гонщики разных возрастных групп и классов машин из Москвы, Московской, Рязанской и Тверской областей вышли на старт и не подвели ожидания болельщиков, продемонстрировав свой высокий уровень и непредсказуемые заезды.

«Мы решили не отступать, — рассказала директор чемпионата Екатерина Николаева. — И все прошло замечательно. Грунт в Бородино был изнутри еще промерзший и твердый, а трасса ровная. Что касается обилия грязи, будем считать, что она — лечебная. Сезон открыт».

Спортсмены доказали свою готовность бороться за победы даже в самых сложных условиях, а болельщики получили массу положительных эмоций и ярких впечатлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.