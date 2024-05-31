В Подмосковье прошел Всероссийский студенческий фестиваль «Самбо в вузы»

Среди почетных гостей мероприятия были первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, председатель совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.



Первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн подчеркнул, что в образовательных организациях Московской области самбо развивается хорошими темпами. В проекте «Самбо — в школу!» уже принимают участие 39 школ, растет число спортивных секций — сейчас в них занимаются свыше 2 тыс. ребят.



«Хочу отметить и успехи студенческого сообщества, ребята регулярно привозят медали с международных и всероссийских соревнований. Самбо — наш национальный вид спорта, поэтому мы с удовольствием поддерживаем интерес молодежи к единоборствам и, конечно, способствуем развитию проекта «Самбо в вузы», — сказал Илья Бронштейн.



Юлия Купецкая, секретарь мытищинского местного отделения партии «Единая Россия», отметила, что самбо способствует воспитанию сильных духом патриотов и победителей. Она также сообщила о запуске спортивного комплекса «Самбо» в РУК и успешном проведении 15 региональных отборочных соревнований с участием более 1,5 тыс. студентов.



Фестиваль стал площадкой не только для спортивных состязаний, но и для укрепления дружеских связей между участниками. Студенты и гости приехали из Казани, Саранска, Волгограда, Ижевска, Краснодара, Владимира, Камчатки, Башкирии, Чебоксар, Калининграда, Арзамаса, а также из 26 вузов Подмосковья.



Сергей Елисеев подчеркнул значимость самбо как школы жизни и науки побеждать, отметив, что Российский университет кооперации стал первым вузом в России, который включил занятия самбо в образовательный процесс на таком масштабном уровне.



В рамках мероприятия прошел обучающий семинар для преподавателей физкультуры. Также было организовано пленарное заседание в формате стратегической сессии, на котором обсуждались вопросы организации и продвижения проекта «Самбо в вузы», а также здорового образа жизни студенчества.



В рамках партийного проекта «Zасамбо» в летний период в муниципалитетах Московской области пройдет серия открытых тренировок «Самбо в парках». Ближайшее мероприятие пройдет 7 июня в городе Можайск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.