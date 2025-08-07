В Подмосковье прошел турнир «Рыба мечты!» для бойцов СВО и людей с инвалидностью

7 августа 2025 года в Пушкинском городском округе Московской области состоялся интеграционный турнир по рыбной ловле «Рыба МЕЧТЫ!». Мероприятие, организованное на территории «Осетровой фермы Пушкино» в деревне Костино, было направлено на поддержку семей ветеранов специальной военной операции, людей с инвалидностью и паралимпийцев, об этом сообщили в пресс-службе Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница».

Главной целью турнира стало укрепление семейных ценностей и демонстрация того, что люди с инвалидностью могут вести активный образ жизни и полноценно участвовать в семейном досуге. Особое внимание организаторы уделили роли отца в семье, показывая, что полученная инвалидность не является препятствием для совместного времяпрепровождения с родными.

Турнир прошел в рамках проекта «Жить активно!». Финансирование мероприятия осуществлялось за счет гранта для некоммерческих организаций Московской области при поддержке Фонда президентских грантов.

Специальный транспорт Минсоцразвития Подмосковья доставил инвалидов-колясочников из Домодедова, Наро-Фоминска, Серпухова и Долгопрудного на рыболовное мероприятие. Перед началом рыбалки гости смогли ознакомиться с мобильной экспозицией о подвиге бойцов 1-й Ударной армии. Министерство информации и молодежной политики области обеспечило освещение события в СМИ, а помощь на месте оказывали добровольцы из «Волонтеров Подмосковья» Пушкинского округа.

Участники турнира также посетили выставку «Лаврские фронтовики», организованную приходом храма преподобного Сергия Радонежского под руководством настоятеля отца Виктора Селезнева. После экскурсии семьи отправились на рыбалку неподалеку от храма. Три из пяти семей ветеранов СВО смогли поймать рыбу. Для определения победителя улов был взвешен. Затем участники приготовили уху, которой угостили почетных гостей во время совместной трапезы.

Победителем рыболовного турнира стала семья Калековых из Балашихи. Им удалось поймать крупного осетра весом более 4 килограммов. После награждения участники посетили «Осетровую ферму Пушкино», где для них была организована познавательная экскурсия. Мероприятие завершилось вручением подарков от спонсоров — компании Putin Team Russia и Ассоциации «Народный фермер».

Особым гостем церемонии закрытия стал подполковник в отставке и ветеран боевых действий на Северном Кавказе Андрей Иванович Плахута. Несмотря на инвалидность и передвижение на коляске, он ведет активный образ жизни, вдохновляя многих своим примером.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.