В Подмосковье прошел турнир по русскому шапочному бою

В древней Руси шапочные поединки были народной забавой и служили разминкой перед кулачными боями. Первый турнир по русскому шапочному бою провели в ДС «Восток» среди учащихся школ округа. За победу сразились 32 человека из 8 команд, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуева.

Задача двух участников — как можно быстрее снять шапку с головы противника. Всего три раунда по одной минуте. Побеждает команда, набравшая большее количество очков.

Участников и гостей турнира приветствовали мастер спорта международного класса Дмитрий Двали, руководитель федерации бокса Орехово-Зуевского округа и координатор движения «Здоровое Отечество» Восточного Подмосковья Роман Андреев, руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов округа Дмитрий Нестеров.

Мероприятие прошло в рамках регионального партийного проекта «Старший брат» партии «Единая Россия». Победители турнира получили памятные медали и кубки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.