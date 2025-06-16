В Подмосковье прошел турнир по плаванию «Большая вода»

В городском округе Щелково состоялся турнир по плаванию, посвященный памяти трехкратного призера Олимпийских игр по плаванию Дмитрия Волкова. Местом проведения стал бассейн «Варежки», где Волков проводил тренировки в последние годы своей жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир прошел в четырех дисциплинах: 50 метров вольным стилем, на спине, баттерфляй и брасс.

На старт вышли как любители, так и профессиональные спортсмены — в том числе участники категории «Мастерс». Гостей ждали выступления легенд спорта, зрелищные соревнования и съемки главного спортивного телеканала страны. А особую атмосферу праздника создали ведущие — корреспондент «Матч ТВ» Григорий Грановский и звезда шоу «СуперНиндзя» на СТС Василий Артемьев.

На мероприятии присутствовали и почетные гости, среди которых многократный призер Олимпийских игр Виктор Мазанов, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников и многие другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.